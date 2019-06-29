محافظ البحيرة يؤكد تكثيف الرقابة على الأسواق ومحطات تموين السيارات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، لشن وتنظيم حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات، لمنع استغلال واحتكار التجار والتلاعب في الأسعار ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز أبوحمص، بالتنسيق مع التموين، حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث تموين البحيرة، أسفرت عن ضبط 4 مخالفات، منها 3 مخالفات صلاحية، وواحدة غش تجاري، و6 عبوات زيت فرامل زنة العبوة 450 جم، و7 عبوات مبردات رداتير منتهى الصلاحية، و4 جراكن زيت فرامل محرك زنة العبوة 5 كجم، و6 عبوات زيوت زنة العبوة واحد كجم منتهية الصلاحية، و90 كيس حمص زنة العبوة 250 جم منتهى الصلاحية، و20 كيس شبسى منتهى الصلاحية، و30 شيكارة ذرة مجروش أصفر زنة 50 كجم بكل شيكارة، وعجز نقص بالوزن 750 جم و97 شيكارة زنة 25 كجم عجز نقص بالوزن 400 جم بكل شيكارة، بالإضافة إلى تحرير 30 مخالفة فى كميات الخبز من الكارت الذهبي بالمخابز، بما يعادل 40 ألف رغيف خبز.

وفي دمنهور تم تحرير 7 محاضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، ومن جانبه، شدد المحافظ، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية والقروية، بالتنسيق مع مديرية التموين والإدارات التموينية وفرق إدارة الأزمات، بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات بيع الوقود ومتابعة أعمالها، والتأكد من وجود الاحتياطي الاستراتيجي المقنن لكل مدينة من قبل لجان منظمة لردع وضبط المخالفين، وإعمال قوانين الدولة، للسيطرة على كافة المخالفات سواء كانت في صورة منع البيع وإخفاء وتخزين الوقود للبيع بالسوق السوداء، أو رفع الأسعار.