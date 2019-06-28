هاجم الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، المخرج محمد دياب، بعد إعلان الأخير عزمه على تقديم جزء ثان من فيلم "678"، على أن يستوحي أحداثه من واقعة اتهام عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، بالتحرش.

وكتب ياسين عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": أحترم وأقدر كثيرا الفنان محمد دياب ككاتب ومخرج وكرجل صاحب نضال سياسي محترم، ولكن صدمت اليوم وأنا أقرأ له منشوراً يؤكد فيه عزمه أن يقدم فيلم جزء ثانٍ بعنوان 678 يتناول فيه على قدر ما فهمت قصة أو موقف أو ما حدث في موضوع عمرو وردة وذهب الفنان محمد دياب ويقول إنه سيقدم محمد صلاح وأحمد المحمدي بأنهم (بيدعموا التحرش).

وأضاف: "محمد صلاح وأحمد المحمدي ولاعبو المنتخب الوطني لم يقل أي واحد منهم أن ما فعله عمرو وردة شيء طيب أو حميد أو حتى عادي بل بالعكس الكل أدان ما فعله وردة، ومحمد صلاح تحديدا أكد على ضرورة احترام المرأة وقال لا... تعني لا، ومعروف عن صلاح دعمه فكرة احترام المرأة بشكل عام".

وتابع: "صلاح في نفس الوقت يقدر قيمة العشرة والصداقة والزمالة والأخوة والعيش والملح الذي يربطه وشاب مثل عمرو وردة وطبيعي جدا أن كل إنسان عندما يقع أحد أصدقائه المقربين في مشكلة أو كارثة أن حاول أن يساعده قدر الإمكان وألا يتركه يُذبح أو يتم القضاء على مستقبله وهذا ما فعله صلاح".

وأكمل حديثه قائلاً: "طالب إعطاء وردة فرصة أخرى مع اعترافه بالجرم، فرصه لتصحيح خطأ ومسار.. طالب ألا نرسله إلى المقصلة، وهذا لا يعد دعما للتحرش بل هو طلب تخفيف عقوبة وهو أمر جائز دينيا وعرفيا وقانونيا".

وواصل عمرو حديثه: "الأستاذ محمد دياب قرر أن يشهِّر بمحمد صلاح وأحمد المحمدي بأن يقوم بتقديم فيلم يشار فيه لشخصية محمد صلاح وأحمد المحمدي بأنهما يدعمان التحرش، وأن الفيلم سيلف مهرجانات العالم وسيعرف وقتها صلاح والمحمدي أن الله حق.. هكذا قال محمد دياب ويا العار".

وواصل حديثه: "الأستاذ محمد دياب الذي أحترمه كثيرا أقولها للمرة الثانية قرر أن يذبح اثنين من لاعبي منتخب مصر وكلاهما يرفع اسم مصر بصورة طيبة في المحافل الدولية والملاعب الأوروبية، محمد صلاح تحديدا هذا النموذج المحترم الذي يندر تكراره قرر محمد دياب أن يطعنه في سمعته عليه ويشوه صورته بشكل غير مسبوق عبر فيلم سينمائي يعيش للأبد".

وتابع: "يا أخي ألم تر من محمد صلاح أي شيء طيب حتى تقرر لمجرد الاختلاف معه في وجهه نظر أن تحرقه في فيلم سينمائي تلف به العالم؟؟ أهكذا نحن أبناء الوطن الواحد نتعامل مع بعضنا البعض؟ أهذا ما ارتضيت أنت لنموذج ناجح لشاب مصري صاحب رحلة كفاح ملهمة؟ بدل من تكريمه في فيلم من صنعك تريد له الإساءة لمجرد أنه اختلف معك في كيفية معالجة أمر من الأمور؟ أتمنى أن يراجع الفنان المحترم محمد دياب موقفه جيدا".