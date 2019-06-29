رانيا بدوي تستنكر موقف محمد صلاح من أزمة عمرو وردة: "سقطة كبيرة"

استنكرت الإعلامية رانيا بدوي، موقف محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ووقوفه إلى جانب عمرو وردة بعد الأزمة الأخيرة.

وقالت موجهة حديثها إلى محمد صلاح خلال تقديمها برنامج "كلام رنووش" على صفحة البرنامج على "فيس بوك": "بقدر محبتي واحترامي ليك وبقدر ابني ما بيعتبرك قدوة ليه مكنتش أتخيل إني أشوفك واقف إلى جوار متحرش وتدعمه".

وأضافت: "كلنا مقدرين موقفك وإزاي لازم نكون رحماء وإننا مندمرش مستقبل اللاعب، لكن إنت راجل عالمي ومكنش ينفع أبدا إنك تكتب تغريدة تدعم فيها متحرش في وقت العالم كله نهض ضد التحرش، فالوقوف بجوار متحرش سقطة كبيرة".

وتابعت أن اللاعب معروف عنه التحرش في وقائع أخرى وله سوابق معروفة للجميع، مشيرة إلى أن الأمر ليس في شخص عمرو وردة لكنه رسالة عامة تم إرسالها للمجتمع وللشباب في عمر الزهور وللنساء في المجتمع بالكامل، و"الرسالة بتقول إن أي شاب من حقه التحرش بأي واحدة بأي وسيلة، ولا يعاقبه القانون لأن أحد رموز البلد ونجومها عمل دا قبل كدا واعتذر والموضوع عدى، ورسالة للسيدات إن ملهمش حقوق وإن أي حد لو تحرش بيكي واعتذر هنعديها".

وقرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، في وقت سابق، استبعاد عمرو وردة على خلفية نشر فيدير غير أخلاقي صوره اللاعب لنفسه وأرسله لفتاة مكسيكية، إلا أن الاتحاد تراجع عن القرار بعد توسط عدد من اللاعبين واعتذار وردة.

ونشرت عارضة أزياء مصرية عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في وقت سابق نص محادثة لها مع وردة، يطلب فيها مقابلتها.