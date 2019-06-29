تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 29 يونيو، في مصر على النحو التالي:

استكمال محاكمة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراض المصرية.

وزارة التربية والتعليم تصدر بطاقة الطالب

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، من خلال رابط إلكتروني خاص، بهدف تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.

محافظة أسوان تنظم مسيرة احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو

تحتفل محافظة أسوان، بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال تنظيم مسيرة احتفالية بكورنيش مدينة أسوان، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وتبدأ المسيرة من أمام نادي أسوان الرياضى حتى نادى التجديف بطريق كورنيش النيل.

ختام فعاليات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية لشهر يونيو

تختتم فرقة "أسياد الزار" فعاليات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية لشهر يونيو، بحفل ساهر على مسرح الضمة التابع للمركز.

وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للبيئة

تحتفل وزارة الثقافة ممثلة في قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، باليوم العالمي للبيئة، بمقر مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك.

حفل كورال القاهرة بمسرح الجمهورية

يحيي كورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، في الثامنة مساء، حفلاً فنيًا تحت عنوان: "سوليستات صاعدة"، على مسرح الجمهورية.

أمسية فنية لأشهر أعمال برودواي بدار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية فنية، تحت عنوان "أشهر أعمال برودواي" يحييها أوركسترا القاهرة السيمفوني، وذلك في الثامنة مساء على المسرح الكبير بالأوبرا.

مباريات كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخبا موريتانيا وأنجولا، في الرابعة والنصف عصرا، على استاد السويس الجديد، ويلتقي منتخبا الكاميرون وغانا، في السابعة مساء، على استاد الاسماعيلية، و يلتقي منتخبا بنين وغينيا بيساو، في العاشرة مساء، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأمم الأفريقية مصر 2019.

مباريات كوبا أمريكا

يلتقي منتخبا أوروجواي وبيرو، في التاسعة مساء، في إطار مباريات كوبا أمريكا 2019.