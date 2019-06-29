نشرت إحدى صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان مادة علم النفس، وذلك قبل بدء الوقت الأصلي للامتحان بحوالي 10 دقائق، وأكد المسؤولين عن الصفحة أن الاسئلة المنشورة مطابقة للنموذج الأصلي لامتحان المادة.

تسريب امتحان علم النفس على صفحات الغش

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فريق مكافحة الغش الالكتروني، يعمل حاليا على تتبع من قام بالتسريب من أجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده الصفحة التي قامت بعملية التسريب.

جدير بالذكر أن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون اليوم السبت، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 253 ألفا و932 طالب وطالبة.