أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد، الذي يستهدف تدريب 1473 موظفا كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية 2019، وفي ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة نفذت العديد من الخدمات والمشروعات في محافظة بورسعيد، التي تهدف إلى بناء معلوماتي قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إداري كفء فعال، وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.

ونوهت عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت السعيد أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، مشيرة إلى أن التدريب وبناء القدرات يعد أحد المحاور الرئيسة لخطة الإصلاح الإداري التي اعتمدتها الدولة وهو يقوم على وضع إطار متكامل لتدريب العاملين بالجهاز الإداري يعتمد على دراسة منهجية للاحتياجات التدريية من أجل خلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الخدمة العامة والقادرة على قيادة التغيير المنشود بالجهاز الإداري.

من جانبها، قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن خطة بناء القدرات تستهدف عدة مستويات وظيفية على مستوى الدولة هم شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية، والإدارات الوسطى والإشرافية، وشاغلوا الوظائف التخصصية، وحديثو الالتحاق بالجهاز الإداري والفئات الخاصة.

وأشارت إلى التعاون مع كبرى الجامعات ومراكز التدريب على مستوى العالم لضمان مستوى متميز من التدريب والانفتاح الثقافي، موضحة أن محتوى البرنامج التدريبي يشمل عدة موضوعات تدريبية مثل التعرف على أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام، التحول الرقمي، التثقيف المالي لغير الماليين، التعامل مع الجمهور ومهارات التواصل الفعال، إدارة المشروعات ومهارات العمل في الفريق، الابتكار والتفكير الإبداعي وإدارة المعرفة، قانون المحليات- قانون الخدمة المدنية، ومكافحة الفساد.