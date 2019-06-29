احتفلت جمعية شبرا الخير في القليوبية، بثورة 30 يونيو الشعبية من خلال تنظيم حفل كبير لمشاهدة فيلم "الممر" مع الأطفال الأيتام في مدينة شبرا الخيمة، التي يقطنها اكثر من مليوني مواطن.

وجاءت احتفالية الجمعية الشبابية تزامنا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي، بالدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شباباً وشيوخاً لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال 2019.

وقال إيهاب فاروق رئيس جمعية شبرا الخير: "30 يونيو ثورة شعبية توحد الجميع فيها على هدف واحد وهو بقاء مصر كدولة قوية ضد أي مطامع .. هدفنا اليوم من مشاهدة فيلم الممر مع الأطفال الأيتام بشبرا الخيمة هو غرس الروح الوطنية والعزيمة داخل أولادنا وبناتنا".

"بجانب اطلاعهم على دور وقصص أبطالنا من القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف التي سبقت ومهدت لحرب أكتوبر المجيدة في 1973، وتعليمهم بعض الصفات الحميدة مثل عدم الاستسلام للهزيمة والتحلي بالشجاعة وسمات البطولة وكيفية تحرير الأرض بالروح والدم".

جاء تنظيم الحفل تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية، وبحضور حسن الحوفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن بشبرا الخيمة.

ودار نقاش بين إدارة الجمعية والأطفال بعد الفيلم لتثبيت ثوابت الدفاع عن الوطن، وأهمية دور قواتنا المسلحة في الدفاع عن أرضنا وضرورة عدم الانكسار بعد أي هزيمة، وأن نجد ونجتهد من أجل تحويل الهزيمة لانتصار.

وتأسست جمعية "شبرا الخير" في سبتمبر الماضي برقم إشهار (2491) لعام 2018 بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لأحكام القانون 70 لعام 2017 ولائحته التنفيذية، وجميع القائمين على الجمعية من فئة الشباب الصحفيين.

وقال فاروق: "مشاهدة الفيلم مع الأطفال جاء أيضا ضمن حملة الجمعية ارسم ضحة والتي نهدف من خلالها رسم ابتسامة على وجوه الأطفال، من خلال تلوين وجوه الأطفال بعلم مصر بجانب بعض الرسومات الأخرى وأيضا من خلال بعض الألعاب معهم".

يذكر أن فيلم الممر يتناول بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد رزق وآياد نصار ومحمد فراج وأحمد صلاح السعدني.