 حفتر يطمئن أهالي غريان: الرد سيكون قاس على الميليشيات

طمأن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة برسالة أهالي مدينة غريان وضواحيها اللذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا، وفق ما نقل موقع المرصد الليبي.

وقال حفتر في بيان أصدره فجر اليوم، إن الرد سوف يكون قاس من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيته ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان.

وجاء البيان متزامنا مع ما بدت بأنها حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع مختلفة في مدينة غريان التي يتمركز بها مسلحي حكومة الوفاق.

ويقود الجيش الليبي عملية عسكرية منذ 4 أبريل ضد الميليشيات في العاصمة "طرابلس".