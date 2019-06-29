شهد محيط بعض لجان الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، بكاء عدد من الطالبات بسبب طول وصعوبة امتحان مادة "التفاضل والتكامل" للشعبة العلمية قسم رياضيات، وعبرت الطالبات عن غضبهن لصعوبة الامتحان، الذي تضمن نحو 18 سؤالا على حسب قول إحداهن.

وقالت مروة أحمد، طالبة في الصف الثالث الثانوي، إن الامتحان جاء على غير التوقعات، حيث ضم 18 سؤالا منهم أسئلة صعبة وجاء في مستوى الطالب المتميز وليس العادي أو المتوسط.

وأضافت أن الامتحان كان طويلا وصعبا ولم تتمكن من حل كل الأسئلة.

وقالت عزة علي، ولية أمر طالبة، إنها انهارت حينما رأت ابنتها تبكي، ولم تستطع الإجابة على كافة الأسئلة، واصفة الامتحان بـ"الطويل الصعب التعجيزي"، مؤكدة أنه كان في مستوى الطالب الممتاز، ويحتاج لوقت طويل في التفكير والإجابة، بالإضافة إلى أن الأسئلة غير مباشرة.

فيما أكدت عاليا أحمد، طالبة، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى أن بعض زميلاتها ووصفن الامتحان بالصعب لكنها لم تر فيه صعوبة.