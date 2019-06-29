قال المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو أقدم جهة تدعم ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة في العالم، بالإشترك مع الأمم المتحدة.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، والإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مصر في الـ4 سنوات السابقة حدث بها تنمية حقيقية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وهناك تشجيع لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من كافة أجهزة الدولة، بداية من تمكين الشباب من خلال مؤتمرات الشباب، وهو ما يثبت انفتاح مصر على العالم.

وتابع رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دور المشروعات الصغيرة في العالم سينهض بحلول 2030، والحكومة المصرية بكافة مؤسساتها تشجع هذا القطاع، ومبادرات الوزارات التي تؤكد الاهتمام والزخم بهذا القطاع في مصر.

وكشف المهندس أحمد عثمان عن معركته الانتخابية، وقال: "تم قبولي في مرحلة الترشيحات، ووفقت في الانتخابات بسبب الدفعة التي جاءت من مكانة مصر حاليا على الساحة الدولية، والعالم كله يشهد بنمو وتحسن الاقتصاد المصري، وفي الانتخابات أخذت دعم من الحكومة المصرية".

واستكمل المهندس أحمد عثمان أن خطة المجلس يعتمد على أربع محاور، وهي: تبني سياسيات جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، وأيضا عملية اندماج القطاعات غير الرسمية مع الاقتصاد الرسمي، وتعليم الأجيال القادمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لضمان النجاح، وعدم التعرض لإخفاقات أو خسارة، كاشفا عن التعاون مع إحدى الشركات لإنشاء أول جامعة إقليمية لريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والإبتكار، وهذه الجامعة يوجد منها اثنين فقط على مستوى العالم، إحداهما في أوروبا والأخرى في آسيا، وهذه الجامعة ستوفر سيستم تعليمي لإقامة صناعات ناجحة.