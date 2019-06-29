أرجع محمد الدالي مدير إدارة البيئة بمحافظة دمياط، ظاهرة نفوق الأسماك بالمحافظة، إلى نقص نسبة الملوحة في المياه.

وقال ردًا على نفوق الأسماك بمياه النيل لـ "الوطن"، أظهر التقرير المبدئي لكلية العلوم، إن معظم الأسماك النافقة أسماك بحر، حدثت لها صدمة، بسبب نقص الملوحة، وفقًا لتحليل الكلية العلوم، وجار إعداد مذكرة به لعرضها على الجهات المعنية.

وأضاف "الدالي": المنطقة الواقعة بين دمياط ورأس البر، والمسماة بـ "البقعة الميتة" طوال العام فيها صرف صحي، ولا يسبب ذلك نفوق مفاجئ، ولا يؤخذ منها مياه أو يشرب منها.

وتسببت ظاهرة نفوق الأسماك في دمياط، خلال الأيام الماضية، في حالة من الذعر والقلق، خاصةً أن الأمر لم يعد قاصرًا على المزارع السمكية في بحيرة المنزلة بعد وصولها إلى نهر النيل.

في المقابل، قال مجدي عبدالواحد مدير المشروعات بهيئة الثروة السمكية في دمياط، لـ "الوطن": "لا علاقة لنا بأزمة نفوق الأسماك التي تتكرر سنويًا في التوقيت ذاته، حيث يحدث جزر للمياه فيقل المنسوب في البحيرة ونهر النيل".

وأوضح أن الأمر وصل لنهر النيل ولا دخل لنا به، حيث يختلط النيل بالصرف الصحي، نتيجة إلقاء بعض المحطات والمنازل، صرفها به، علاوة على مخلفات المراكب، وبالتالي تتبقى الرواسب ونسبة الأمونيا المرتفعة في المياه مما يؤدي لنفوق الأسماك.