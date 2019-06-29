قال حسن أباظة رئيس جمعية الشبان المسلمين في الإسكندرية، إن تشابه اسم الجمعية مع جماعة الإخوان الإرهابية تسبب في أزمة للجمعية لدى البعض، ونفور من البعض بسبب تشابه الأسماء.

وأضاف أباظة، في كلمته بعمومية الجمعية المنعقدة الآن بالمقر العام، أن تغيير الاسم لتأكيد أن الجمعية بريئة من الإخوان الإرهابية، وأن تشابه الاسم لا يعني وحود علاقة بينهما، وأن الجمعية مدنية هدفها تطوير الشباب والأسر وأنها للجميع.

وأوضح أباظة أنهم ابقوا على اسم الشبان في المسمى الجديد؛ ليكون الشبان العالمية، مضيفًا: "ليس لنا توجه سياسي وهدفنا العمل الاجتماعي كما أن الجمعية لها فروع عالمية بعدة دول".