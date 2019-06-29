أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، بدء تشغيل 3 سينمات وعدد من المطاعم في فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة.

جاء ذلك على هامش تفقد رئيس الوزراء، منذ قليل، يرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع، لتطور إنشاءات فندق الماسة.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم الإنجاز بالمشروع، حيث جرى الانتهاء من السينمات، ويجرى تشغيل المطاعم تباعا، كما يجرى العمل على تنفيذ مول ضخم بالمشروع للانتهاء منه، بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالى يضم 1650 غرفة، يتم العمل فيه بمعدلات تنفيذ مرتفعة، كما يتم العمل أيضا بمنطقة مارينا اليخوت.