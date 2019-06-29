إلغاء إجازات الشرطة و"الداخلية" تعلن الطوارئ لتأمين احتفالات 30 يونيو

أعلنت وزارة الداخلية، رفع درجات الاستعدادات في جميع قطاعات الوزارة، لتأمين احتفالات المصريين بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، إلى الدرجة القصوى مع إلغاء الإجازات والراحات كافة في جميع المواقع الشرطية، لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات، بالتزامن مع تأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وأكد مصدر أمني، لـ "الوطن" صدور تعليمات مشددة على عدم التهاون أو التقصير في مواجهة أي جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أي خروج عن القانون بالحسم والحزم اللازم، وفقًا للأُطر القانونية، مع تأكيد حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أنه جرى تفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرور بالمنطقة المحيطة بها.

وأشار إلى أنه جرى نشر الكمائن الثابتة والمتحركة، في المناطق الحيوية وعلى الطرق السريعة، ومداخل المحافظات، والكتل السكانية، بالإضافة إلى تأمين مختلف الجبهات الداخلية والمنشآت الحيوية من وزارات وهيئات حكومية، والسفرات والقنصليات الأجنبية، وتشديد الحراسة على السجون.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق بين القوات من خلال تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية بالكامل، للمرور على جميع المتنزهات على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات الأمن بالكامل، وربطها بغرفة عمليات بوزارة الداخلية للمتابعة.

من جانبها رفعت الإدارة العامة للمرور، السيارات المتروكة بمحيط المنشآت المهمة، وتجهيز أوناش للمشاركة في الاحتفالات موزعة على القطاعات الشرطية، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة على مداخل المحافظات تقوم بإجراءات تفتيش دقيقة للسيارات التي يشتبه بها، بالإضافة إلى تأمين الطرق نفسها.

كما سيجري نشر قوات بمناطق المتنزهات والحدائق، وإلى جانب ذلك، جرى الدفع برجال الشرطة النهرية لتأمين المراكب النيلية لتأمين المواطنين في الاحتفالات، بالإضافة إلى تأمين جميع المناطق الساحلية، التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال العطلات الرسمية.