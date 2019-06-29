تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إخطارا بحالة إغماء واحدة لطالبة بإدارة إدكو في مادة الجيولوجيا، وجرى نقلها على الفور بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى.

وقال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم بلغ 29556 طالبا وطالبة حضر منهم 28066 وتغيب 1490 بنسبة حضور بلغت 95% بواقع 16162 طالبا وطالبة في مادة الجولوجيا، و3007 في مادة التفاضل والتكامل و8889 في مادة علم النفس والاجتماع و8 طلاب مكفوفين في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

أدى اليوم، 28066 من طلاب الشعبة العامة للثانوية العامة بالبحيرة، امتحاناتهم في مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، بالتزامن مع أداء الطلاب المكفوفين امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور وعددهم 8 طلاب.