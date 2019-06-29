1 يوليو بدء قبول دفعات جديدة ببرامج جامعة القاهرة للتعليم المدمج

يبدأ مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، فتح باب القبول لدفعات جديدة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بالفصل الدراسي سبتمبر 2019، والمقرر عقد امتحاناته في يناير 2020، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية وكذلك حملة المؤهلات العليا.

ويبدأ المركز في تلقي طلبات التقديم، اعتبارًا من الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، حيث يتقدم الدارس بأوراقه (صورة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي، وصورتان شخصية)، لحجز موعد لأداء اختبار القبول، ويقوم المركز بتحديد وإعلان مواعيد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، يوفر لقاءات أسبوعية مع الدارسين، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكتروني للطلاب، بهدف مواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها، وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية في مجال التعليم عن بعد، مضيفا أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم برامج يحتاجها سوق العمل.

وأشار الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إلى أنه سيتم فتح باب القبول للدارسين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية بالعام الدراسي 2014 وما قبله بحيث يتحقق شرط مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط، على أن يكون الالتحاق بالبرامج التالية:

أولًا: علوم الأعمال: الإدارة / المحاسبة / التأمين (كلية التجارة)

ثانيًا: التربية (الطفولة المبكرة):

1- إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.

2- إعداد معلمي التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة (كلية التربية للطفولة المبكرة).

ثالثًا: الترجمة باللغة الإنجليزية / علم نفس وتطبيقاته / الدراسات التاريخية وحضارات العالم / علم اجتماع التطبيقي / النشر والحفظ الرقمي (كلية الآداب).

جدير بالذكر أنه جارى التجهيز للإعلان عن فتح برامج أخرى مثل:

1- برنامج اللغة العربية والثقافة الإسلامية (كلية دار العلوم).

2- برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيا والاستشعار عن بعد (كلية الآداب).

وفي هذا السياق أشار عبد العزيز، إلى أنه جارى العمل بالمركز على قدم وساق للإعداد لامتحانات دور يوليو 2019، والتي ستعقد في الفترة من 6 إلى 22 يوليو القادم للدارسين بجميع كليات المركز سواء بنظام التعليم المفتوح أو المدمج.