أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 266 ألفاً و30 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي الشعبة العلمية "الرياضيات" أدى 117 ألفاً و71 طالب/طالبة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وفي الشعبة الأدبية أدى 253 ألفاً و932 طالب/طالبة الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

كما أدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الأحياء والجيولوجيا بإجمالي عدد 150 طالب/ طالبة، واختبار الاستعداد للقبول في الجامعات في الرياضيات بإجمالي عدد 215 طالب/ طالبة، بينما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بالورقتين (الأولى، والثانية) بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الشرقية "إدارة ههيا، وإدارة الإبراهيمية، وإدارة أبو كبير"، وفي محافظة الدقهلية "إدارة الجمالية"، وفي محافظة بني سويف "إدارة ببا"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت غرفة عمليات الوزارة إصابة طالبة في محافظة القاهرة بحالة إعياء وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها لأقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي محافظة بنى سويف قام طالب بتمزيق كراسة الإجابة في مادة علم النفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما حاول طالب الانتحار أثناء الامتحان وتم السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية خلال الفترة الأولى بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 591 ألفًا و798 طالب/طالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالب/ طالبة"، واللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالب/طالبة"، واللغة الإيطالية "41 ألف و666 طالب وطالبة"، واللغة الألمانية "102 ألف و471 طالب/طالبة"، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالب/طالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالب/ طالبة"، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي عدد 597 ألف و380 طالب/طالبة.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم في مادة الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة.