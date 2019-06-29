تُوفي الفنان محمود جليفون، منذ قليل، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وبدأ "جليفون" مسيرته الفنية في نهاية السبعينيات، وهو ممثل تليفزيوني عمل بمسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون. كما عمل في عدد قليل من الأفلام السينمائية بأدوار ثانوية مساعدة، وقدم أكثر من 150 مسلسلًا كان أولها مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين" عام 1978، وهو رئيس العمال في الفيلم التليفزيونى "أيام الخادمة أحلام" 2005، وهو عباس التمرجي في فيلم "الملعوب" 1987.

ومن المسلسلات التي شارك فيها: "الرايا البيضا" 1988، وعائلة الأستاذ شلش 1985، وتاجر السعادة 2009، والركين 2013.