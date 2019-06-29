استضاف السفير نبيل حبشي، سفير مصر بتونس، المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، كما حضر اللقاء المهندس أسامه الخريجي، رئيس العمادة التونسية، وذلك على هامش مشاركة وفد نقابة المهندسين بفعاليات مؤتمر الأمن الغذائي في إفريقيا، في لقاء ودي علي مأدبة غذاء بمنزله.

وشهد اللقاء تسليم درع نقابة المهندسين للسفير المصري بتونس، ثم توجه ضاحي والوفد المرافق له بعد ذلك لمشاهدة حفل تدشين شارع المرحوم المهندس محمد بلحاج عمر، وهو أحد مؤسسي عمادة المهندسين التونسية، وشغل منصب رئيس اتحاد المهندسين العرب لفترة.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية شارع باسم مهندس في تونس، حيث أقيم حفل التدشين بحضور رؤساء هيئات اتحاد المهندسين العرب، ورئيس وأعضاء عمادة المهندسين التونسية، ورئيس بلدية تونس، وأمين اتحاد المهندسين العرب، وأقارب المهندس الراحل محمد بلحاج عمر.