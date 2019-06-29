استقبل إدريس ديبيه إتنو، الرئيس التشادي، اليوم، وفد نقابة المهندسين، برئاسة اللواء مهندس محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى رئيس المكتب الفني للنقابة، للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار المنعقد في العاصمة التشادية إنجامينا.

وقال اللواء محمد ناصر إن رئيس تشاد، عبر خلال لقاء الوفد المصري، عن عمق المشاعر التي تربطه والشعب التشادي بالشقيقة مصر رئيسا وحكومة وشعبا على مر العصور، موجها الوزراء ورئيس الغرفة التجارية التشادية الحاضرين للاجتماع بالتواصل المستمر مع الوفد المصري، لتحقيق أقصى استفادة من الزيارة.

ضم الوفد المصري، سفير مصر في تشاد، ومستشار وزير التجارة والصناعة المصري، والمهندسة أماني خضير، موفد نقابة المهندسين من شركة المقاولون العرب، والمهندس عبدالقادر يس، موفد النقابة وقطاع هندسة الغزل والنسيج المصري، والمهندس محمد القيعي، رئيس فرع المقاولون العرب بتشاد.

وأكد ناصر عقد الوفد لقاءات واجتماعات منفصلة ومتواصلة رسمية وودية على هامش المنتدى، أبرزها مع وزراء الاقتصاد والتخطيط والتنمية والبنية التحتية والتعليم العالي والبيئة والإسكان ورئيس الغرفة التجارية التشادية ووزيرة الزراعة والثروة الحيوانية، التي رافقت الوفد في زيارة ميدانية ممتدة لإطلاعه على كم الثروة غير المستغلة من الأراضي الخصبة الموفرة المياه والثروة الحيوانية الهائلة.

وأشار إلى رغبة وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية التشادي في دعم مصر للمشاركة في هذه الثروات، لافتا إلى لقاء الوفد بالعديد من رواد الأعمال والشركات والمستثمرين التشاديين والعرب والأجانب والمصارف الممولة للتنمية على هامش المنتدى، وكذا التقى الوفد بتجمع من المهندسين الشباب التشاديين، لدعمهم في إنشاء نقابة للمهندسين بتشاد.