بالفيديو| "البيطريين" تكشف أعراض الإصابة بسرطان الدجاج

قالت الدكتور شيرين علي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الدجاج يمكن أن يُصاب بالسرطان، وهناك نوعين من الفيروسات المسببة لهذا المرض، مؤكدة أن فيروس ليكوزيس أول هذه الفيروسات، لكن ليس هناك أي نوع من التحصينات ضده.

وأضافت علي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن النوع الآخر من الفيروسات هو فيروس "ميريك"، لافتةً إلى أنه شبيه بـ"ليكوزيس"، ويؤدي إلى الإصابة ببعض الأورام السرطانية، وهناك تحصين ضدها.

وأوضحت أن الفيروس قد يُنقل إلى الكتكوت من خلال الفرخة الأم أو الأعلاف المعدلة وراثيًا أو دخول قطعان من الفراخ المريضة على الدجاج السليم، ما يؤدي إلى نقل المرض.

ولفتت إلى أن الفيروسات المسببة للإصابة بسرطان الفراخ لا تضر المربين: "لكن المشكلة الأساسية أنها تزيد من نسب الوفاة بين الدجاج، ولا يُصيب قطعان التسمين، حيث يصيب الفراخ الكبيرة، والتي يبلغ عمرها حوالي 8 أسابيع".

وعن أعراض الإصابة بالمرض، قالت شيرين: "الفراخ بتكش ومش بتاكل وأصيبت بنوع من الهزال وإصابات في العين وتورم للقدمين، كأن الفرخة بتبقى لابسة جزمة".

وعن أعراض الإصابة بالمرض للفراخ المذبوحة، قالت: "تورم في الجلد، والتخرز في الجلد، ولون الجلد أحمر مزرق، والأحشاء الداخلية كالقلب ولونه أبيض، والكبد ممكن حجمها يملأ اليد وعليه نقط دهنية صفراء".