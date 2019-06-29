بالتزامن مع الاحتفال في داخل البلاد بذكرى ثورة 30 يونيو عام 2013، السادسة، لم يغفل أبناء مصر بالخارج عن إحياء تلك الاحتفالية الضخمة التي أعادت القاهرة إلى مسارها الصحيح مرة أخرى وأفلتتها من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجه أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، التحية للشعب المصري بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة، مؤكدًا أن أبناء الجالية سيلتقون للاحتفال بهذا الحدث المهم والذي غير من مسار البلاد، وكان سببا في الإصلاحات الضخمة التي تشهدها حاليا.

وأضاف العيسوي لـ"الوطن"، أنه على مدار عام من حكم الإخوان فطن الشعب المصري لمخططاتهم الخبيثة التي كانت دافعا قويا لتلك الثورة البيضاء، لإنقاذ البلاد من مصيرها المجهول وإعادتها مسارها السليم مجددا، ظهر في استعادتها لدورها المتميز في خريطة العالم والمنطقة بأكملها.

وأشار إلى أنه تلك الثورة المجيدة عادت بثمرات هامة وثمينة للغاية في وستظل محورا هاما في تاريخ البلاد، حيث تمكن من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعادة مصر لمكانتها الدولية وإحداث نقلة نوعية في الداخل المصري بشتى المجالات، لذلك فهي مصدر فخر للمصريين في الخارج يتباهون بها طوال الوقت.