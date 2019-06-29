يقدم بنك مصر قروضًا متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الأجهزة والمعدات الطبية للمعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة والمراكز العلاجية ومراكز العلاج الطبيعي بجميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات بحد أقصى؛ شاملة فترة السماح (بحد أقصى 9 أشهر)، كما تصل حدود القرض إلى 5 ملايين جنيه، وتبلغ نسبة التمويل 90% من قيمة المعدات والأجهزة الطبية.

المستندات المطلوبة:

1- قوائم مالية معتمدة آخر 3 سنوات بحد أدنى سنتان + موقف ضريبي وتأميني حديث.

2- كشف بالتدفقات المالية المتوقعة + دراسة مالية وفنية من مكتب استشاري معتمد أو من المؤسسة.

3- عرض أسعار بالأجهزة والمعدات المطلوب تمويلها.

4- رخصة النشاط + ترخيص مزاولة المهنة + سجل تجاري + بطاقة ضريبية.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة من الشركات حديثة التأسيس، فيجب أن يكون رأس المال المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وإلى 3 ملايين جنيه لغير الصناعية.

وعن الشركات القائمة، يقوم البنك بتمويل الشركات الصغيرة وذلك لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية التي تكون مبيعاتها من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، وطبقًا لاحتياجات كل عميل وبأسعار فائدة (5%) (عائد بسيط متناقص) للقطاع الصناعي والخدمي والزراعي طبقًا لمبادرة البنك المركزي المصري.

وفيما يخص تمويل المشروعات المتوسطة من الشركات حديثة التأسيس، فيجب أن يكون رأس المال المدفوع أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية.