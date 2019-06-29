محافظة القليوبية تنفي استيلاء رئيس مدينة شبرا على 7 ملايين جنيه

نفت محافظة القليوبية، ما تردد عن استيلاء اللواء مجدي الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، على مبلغ 7 ملايين و92 ألف جنيه وعدم التعاقد بشأن محطة الوقود المملوكة لمجلس مدينة شبرا الخيمة على الراسي عليه المزاد العلنى بجلسة 9 أبريل 2019.

وقالت المحافظة، في بيان لها، اليوم، إن الخبر عار تماما من الصحة ومخالف للحقيقة والواقع، إذ أن المبلغ المشار إليه سُدد من قبل شركة "نيويورك" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية الراسي عليها المزاد إلى خزينه مجلس المدينة، بموجب أوامر دفع بنكية لحساب مجلس المدينة، قيمة تأمين المزاد (10%)، بالإضافة إلى جزء من مقدم الإيجار المستحق، طبقا لكراسة الشروط.

وأوضح البيان أنه لم يتم التعاقد مع الشركة الراسي عليها المزاد نظرا لعدم وفائها بالتزاماتها بسداد كامل المبلغ مليون و380 ألف جنيه قيمة الإيجار السنوي، طبقا لكراسة الشروط، التي تمت الترسية على أساسها.

أشار البيان إلى إنذار مجلس مدينة شبرا الخيمة الشاكي بعلم الوصول بسرعة سداد باقي القيمة الايجارية المستحقة تمهيدا لإبرام العقد ولم يتم السداد، خلال المدة المحددة، طبقا لكراسة الشروط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تقضى به أحكام قانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات العامة، حفاظا على المال العام.

أكد البيان اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم نشره من أخبار كاذبة وعارية من الصحة، مهيبا بأي جهة أو موقع على صفحات التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة فى نشر أي معلومات.