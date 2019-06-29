قدم الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على الجهود المبذولة والأنشطة المتعددة، والقفزة الهائلة في تطوير الخطاب الديني.

وأشاد فاروق، خلال كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بتخريج الدفعة الأولى من الناجحين بدورة الحاسب الآلي والسوشيال ميديا، وبافتتاح 1000 مدرسة قرآنية بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم، بجهود الوزارة في الدعوة وخدمة المجتمع، والأئمة يقومون بدور كبير في تحصين الشباب من الفكر المنحرف على أكمل وجه.

وأكد أن وزارة الأوقاف لها دور عظيم في خدمة المجتمع ، وفي تحصين الشباب ضد الأفكار المنحرفة والمتطرفة ، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تعتني بخدمة كتاب الله وبحملته من خلال عدة مجالات من أهمها المدارس القرآنية التي تسهم في تحصين النشء من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.

وفي ختام كلمته بين أن التطوير بأكاديمية الأوقاف الدولية ملحوظ، كما أن التدريب على وسائل التكنولوجيا الحديثة يواكب العصر.