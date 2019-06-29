تستعد الفنانة هالة فاخر، لخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية مُجددًا، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، من خلال برنامج يحمل اسم "هالة مصرية".

وقال مصدر، إن البرنامج اجتماعي، ويحتوي على عدة فقرات متنوعة، حيث يُناقش القضايا الجدلية التي تُشغل الرأي العام، كما يستعرض عدد من الموضوعات التي تخص المرأة، من الموضة والبشرة والتغذية، ومن المُقرر انطلاقه اعتبارًا من يوم 21 يوليو المقبل.

وأكد أن البرنامج سيُعرض بشكلٍ يومي من السبت إلى الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وهو من إنتاج قناة "المحور"، بينما شركة "الغنيمي" هي الوكيل الإعلاني للبرنامج.