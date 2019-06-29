افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، دار المعارف بمقرها في المنصورة وفرعها بقصر الثقافة.

وأكد أن الثقافة المصرية كانت وما تزال تصنع وجدان العالم العربي وتقاوم حركات التطرف وأصحاب الأفكار الظلامية والجماعات غير الوطنية و"علينا تغيير الأفكار المغلوطة بنشر الثقافة الصحيحة".

وقال محافظ الدقهلية، "إننا نفتتح دار المعارف في إطار الاحتفالات بعيد ثورة 30 يونيو المجيدة، التي غيرت مسار مصر نحو الصواب بعدما كادت فئة تذهب بها بعيدا عن طريقها القويم".

وأضاف شاروبيم أن "الدقهلية دائما ولادة وتخرج الكثير من العلماء والمفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين ومازالت تزخر بالعديد من المواهب المتميزة"، مشيرا إلى أن دار المعارف توفر الكثير من الكتب من إنتاجها وتعرض فيها أكثر من 20 دار نشر عربية من دول مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الروايات وكتب الأدب واللغة والعلوم.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة نقل التجربة، لتعم مراكز ومدن المحافظة عن طريق المعارض وبيع الكتب فيها بسعر التكلفة بالتعاون بين قصر ثقافة المنصورة ودار المعارف، ووجه الشكر لهما على جهودهما في نشر الوعي والثقافة.

ومن جانبه قال سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، إن الدار قررت عمل خصم 50% على الكتب بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو وإعادة الافتتاح، مشيرا إلى أن الدار تعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، ووجه الشكر إلى محافظ الدقهلية على تلبية الدعوة ودعمه للثقافة ونشر الفكر المستنير.

وقال عاطف عميرة، مدير فرع ثقافة الدقهلية، إن قصر ثقافة المنصورة مصدر إشعاع وملتقى المثقفين والأدباء والمبدعين، موجها الشكر والتقدير إلى محافظ الدقهلية على جهوده الملموسة في دعم القصر وقطاع الثقافة بالدقهلية.

وقال الكاتب الصحفي حازم نصر، مدير مكتب أخبار اليوم بالدقهلية، إن الثقافة حياة شعب الدقهلية الذي خرج من أبنائه الكثير من المبدعين، ووجه الشكر لمحافظ الدقهلية مؤكدا له أنه من أكثر المحافظين حرصا على دعم الثقافة والمثقفين.

في ختام اللقاء، استمع المحافظ والحضور إلى بعض الأشعار وعزف بعض القطع الموسيقية لكبار الفنانين، التي ألقاها أعضاء فرع ثقافة المنصورة.