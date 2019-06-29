"من بلاد الكنانة اللهم اجعل الدول العربية في أمن وسلامة"، تلك العبارة التي كتبها أحد مشجعي المغرب على لافتة وظل ممسكا بها طوال مباراة منتخبه الوطني ببطولة الأمم الأفريقية، وسط المئات من المشجعين وبجانبه ابنه الصغير الذي لم يتجاوز 12 عاما.

لا يتواني المواطن المغربي محمد شروف، البالغ من العمر 50 عاما، في مسانده منتخب بلاده الوطني، فيرتحل خلفه اينما حل لتشجيعه في مبارياته، فحضر إلى مصر ليساند فريق بلاده خلال مشواره ببطولة الأمم الأفريقية.

يروي "شروف" لـ"الوطن"، أن اللافتة التي حملها أثناء مباراة المنتخب المغربي ونظيره كوت ديفوار، والتي انتهت بفوز أسود الأطلسي بهدف دون رد، جاءت نتيجة لشعور داخلي له في أن يكتب هذه العبارة لآنه يتمني أن تكون كل الدول العربية في سلام وطمانينة وسعادة وأن تنتهي مشكلاتها.

لافتة "شروف" خطط لها مسبقا قبل أن تبدأ البطولة، حيث فكر بها وكتبها بالمغرب قبل وصوله إلى مصر، ليرفعها خلال إحدى مباريات المنتخب المغربي في البطولة.

لم تكن هذه هي اللافتة الأولى التي يرفعها "شروف" خلال البطولة، ففي المباراة الأولى للمنتخب المغربي رفع لافتة كتب عليها "شكرا أهل مصر علي حسن الضيافة، والتي أراد أن يعبر فيها عن شكره للشعب المصري عن كرم الضيافة والترحيب الذي وجده منذ أن وطأت قدماه أرض مصر.

لدى "شروف" ذكريات كثيرة مع منتخبه المغربي، أبرزها والتي لا يمكن أينساها، منها خروجه من مونديال روسيا 2018، بعد الهزيمة من البرتغال بهدف نظيف، وبطولة الأمم الأفريقية في الجابون عندما خسر المنتخب المغربي من مصر بهدف كهربا في المباراة التي أقيمت في جزيرة بورجنتي.

رغم هذه الهزيمة إلا أن "شروف"، سافر إلى إحدى مدن الجابون وهي "لبروبي"، لتشجيع المنخب المصري في مباراته ببطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب بوركينا فاسو.