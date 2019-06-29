أعضاء محلية النواب يتفقدون الطرق الرئيسية في الإسكندرية

رافق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في جولة تفقدية مكبرة لتفقد الطرق الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على حالة تلك الطرق على أرض الواقع والتعرف على احتياجات التطوير بها.

وجاء ذلك في ختام الزيارة الميدانية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمحافظة والتي استمرت ثلاثة أيام بهدف تفقد الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع بالإسكندرية.

وشملت الجولة؛ تفقد طريق محور التعمير، وطريق الذراع البحري، وطريق أم زغيو، ومنطقة الكيلو 21 لطريق "الإسكندرية - مطروح"، وخلالها تم الوقوف على العديد من الملاحظات الخاصة بأعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق.

ووجهت اللجنة بسرعة تطوير وصيانة الطرق بما يتوافق مع الكود الحديث وشروط السلامة والأمان، والتشديد على الإنارة وإزالة الأتربة من علي جانبي الطرق، والعمل على تفادي كل الملاحظات، التي أبداها النواب على تلك الطرق.

عقب ذلك، تفقد المحافظ، برفقة أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعمال التطوير التي تتم بميدان الكيلو 21 بنطاق حي العجمي بواسطة الجهود الذاتية للحي، وكذلك تم المرور علي طول شارعي البيطاش والهانوفيل بالعجمي.

حضر الجولة التفقدية؛ أحمد جمال نائب المحافظ، والنائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، وأ. د. وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ لشئون البيئة، والمهندس سيد متولي رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، واللواء عماد يوسف رئيس حي العجمي. واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة، وجميع الجهات المعنية.