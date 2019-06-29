يقضي الفنان هاني رمزي حاليا فترة إجازة بصحبة أسرته في أمريكا، وذلك بعد عمل أشهر طويلة دون توقف في تصوير برنامج المقالب "هاني في الألغام".

وقال رمزي لـ"الوطن": "قررت بعد فترة عمل طويلة في تصوير (هاني في الألغام) أن أحصل على فترة استجمام على أن أعود بعدها للتحضير لفيلم (نيزك دكروري) تأليف خالد الشباني، وإخراج طارق عبد المعطي، الفيلم يحتاج مجهود كبير بسبب دخول الجرافيك فيه بشكل كبير"

وأضاف "رمزي": "أشعر بسعادة كبيرة بسبب ردود الأفعال حول برنامج هاني في الألغام، وكل هذا هون المجهود والتعب الحمد لله".