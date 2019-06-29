تبدأ الحكومة تطبيق الموازنة العامة للعام المالى الجديد، وجميع بنودها، الإثنين، وعلى رأسها صرف زيادة المعاشات، فيما تنتظر وزارة المالية قرار مجلس الوزراء لتطبيق زيادة العلاوات على رواتب الموظفين فى الجهاز الإدارى بالدولة.

وأكد محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى، صرف زيادة المعاشات، بعد غد، بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وحد أقصى 832٫5 جنيه، مع رفع الحد الأدنى لإجمالى قيمة المعاش لـ900 جنيه، لافتاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن 9٫6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين، سيصرفون معاشات شهرية بقيمة 15٫5 مليار جنيه شهرياً، بعد زيادتها، وتتحمل الدولة الزيادة المقدرة بـ2 مليار جنيه شهرياً. تأتى الزيادات الجديدة للمعاش، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى الخميس الماضى، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووضع نظام جديد لتحسين «المعاشات».

"سعودى": تكلفة الزيادة 2 مليار جنيه شهرياً و"وهب الله": 1٫5 مليون يستفيدون من الـ150 جنيهاً

ويُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وعلاوة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بالدولة من غير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وحافزاً شهرياً للموظفين المخاطبين بأحكام «الخدمة المدنية»، وغير المخاطبين به، قدره 150 جنيهاً.

وكشف مصدر بوزارة المالية، لـ«الوطن»، أن الوزارة ستحدد خلال أيام ما إذا كانت الزيادات ستضاف إلى رواتب يوليو أم أغسطس، وستتضح الرؤية خلال الـ10 أيام الأولى من يوليو، حسب تعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الزيادات على المرتبات.

من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة المعاشات ترتبط بعدد من الإجراءات المهمة المقرر تفعيلها مع بداية الموازنة الجديدة، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور دون الحاجة إلى تشريع لتنفيذها، مضيفاً لـ«الوطن»: «هناك نحو مليون ونصف المليون من المستفيدين من الحد الأدنى لزيادة المعاشات المقدرة بـ150 جنيهاً».