أحبط رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات في جمارك ميناء الدخيلة بالإسكندرية، محاولة تهريب 525 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع من الصين، مساء اليوم السبت، وذلك بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير، لخطورتها على صحة المواطنين.

وشُكلت لجنة جمركية لفحص مشمول الحاوية "مهمل" رقم TCNU629526/5 واردة من الصين باسم شركة "M . A . M" للاستيراد والتي تحوي- طبقا للمستندات - جبس بورد.

وتبين من الفحص وجود "1050 كرتونة بكل منها 50 قاروصة، بعدد 10 علب سجائر ماركة LM، مدون عليها صنع في مصر، وتحذيرات وزارة الصحة، وهي غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن السجائر الأجنبية.

وأمر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمرك الدخيلة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات والتي تقدر عنها ضرائب ورسوم بقيمة 11 مليونا و544 ألف جنيه.