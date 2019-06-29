قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الشعب المصري انتفض في 30 يونيو ورفض الإهانة، بعدما استفز الكبر الذي كانت تتسم به جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجماعة تزكي نفسها على الله، باعتبارها الأكثر إيمانا وإسلامًا وقربًا إليه، من المصريين، ومن ثم اعتقد أعضاؤها أن حكم البلاد من حقهم.

وأكد أنه كان لا بد من تدخل القوات المسلحة، لمساندة الشعب في ثورته ضد الجماعة الإرهابية، حيث كانت تمتلك ميليشيات مسلحة قتلت المدنيين.

وأوضح أن الفكر الإخواني مازال موجودًا ولابد مواجهته بالتعليم والفن، مشيرًا إلى أن المجتمع والإسلام لم يستفد شيئًا من الجماعات الإسلامية، حيث طالب بتكوين مناعة ثقافية مصرية ضد هذا الفكر المتطرف: "لا أعرف وجه الاستفادة من تدريس قصة عنترة بن شداد أو وإسلاماه لطلاب المدارس، ومن الأفضل أن ندرس كتبًا أفضل وأحدث.