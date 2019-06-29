أقامت نقابة المهندسين المصرية ورشة عمل خلال المؤتمر الدولي للهندسة والأمن الغذائي في إفريقيا الذي تم عقده في تونس، بحضور وفد نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة.

وخلال الورشة، استعرض الوفد ما تقدمه نقابة المهندسين المصرية في مجال تنمية المهارات وقدرات المهندسين حديثي التخرج لمختلف الأعمار، وشملت الورشة أيضا الدورات التدريبية التي قدمتها نقابة المهندسين المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من الدول الأفريقية التي عقدت بروتوكولات تعاون مع النقابة، وهي تنزانيا، ورواندا، واوغندا.

كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة لنقابة المهندسين المصرية وأيضا المتاحة في الشركات المتعاونة من مراكز تدريب في مختلف التخصصات الهندسية، وإلقاء الضوء على الزيارات التي تمت لهذه الدول من نقابة المهندسين المصرية لتوطيد العلاقات معها.

أدار الورشة المهندس أيمن عفيفى والمهندس باسم الزفتاوي، عضوا لجنة أفريقيا والعلاقات الدولية بنقابة المهندسين، وشهدت الورشة حضورا كبيرا حيث احتشدت القاعة بأعداد كبيرة.