بأسلوب ساخر.. مواطن يهاجم معتز مطر: "خلي أردوغان ينفعك يا ناقص"

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يُدعى "حسن بلبل"، وهو يوجه رسالة هجومية ساخرة للإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، بعد حملة "اطمن إنت مش لوحدك"، حيث قال "بلبل" خلال الفيديو: "نطمن إزاي وإنت حضرتك هربان بره مصر، طب ما إنت هربان وكل القيادات بره هربانه، يبقى إحنا لوحدنا أهو".

وأضاف "بلبل": "إنت ليه سبتنا وهربت، أوعى تكون فاكر عشان قدرت تجيب 6 أشخاص أو 5 مرتزقين سخروا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بسبب خطأ فني يبقى دي حاجة محترمة، لا يا حبيبي ده نقص، زي ما انت شخص ناقص بالضبط يا معتز".

وتابع: "كلنا من صغرنا اتعلمنا يبقى عندنا ولاء واحترام للراجل الكبير بتاعنا، يعني استحالة تتريق على أبوك لأنها نقص زي ما انت ناقص بالضبط، لما تجيب ناس في الخارج تشتم على رئيس بلدك ده نقص وعدم احترام، والناس اللي انت جايبهم أصلا شكلهم إرهابيين".

وعن حديث معتز مطر عن محمد أبو تريكة وهتاف الجماهير له، رد عليه بليل: "أبو تريكة ده راجل مصري ومفيش مشاكل بين الدولة وبينه، والدته وعائلته كلها موجودة في مصر، ولو جه محدش هيضايقو، ومحدش ضايق أهله هنا في مصر، طب إنت مسمعتش هتاف الجمهور للسيسي بعد كلمته في الاستاد".

وواصل: "يا معتز أنا عاوزك تيجي مصر وتقول اللي إنت بتقولة في الشاشات بره عشان نبقى نطمن بجد، وفكك من الناس الخوافين اللي بيبعتولك فيديوهات مفبركة وخايفين ومش ظاهرين وجههم، اطمن إنت مش لوحدك مين يا جبان وانت بتستخبى زي العرسة كده"، موضحًا أن مطر سينال نفس ما ناله هشام عشماوي عندما سملته السلطات الليبية للمخابرات المصرية: "ابقى خلي أردوغان ينفعك".