الكورة جمعتهم.. هواية "عبدالحميد" كونت فريق كشافين للاعبين من كل مكان

حب كرة القدم وعشقها، ومتابعة المواهب الصغيرة من لاعبي الكرة حول العالم، كانت مجرد البداية، التي انطلقت منها مجرد فكرة صغيرة لتحويل الهواية لعمل حقيقي، كان الطريق نحو تكوين فريق من الشباب من أماكن ومحافظات مختلفة لا رابط بينهم إلا صداقة "فيسبوكية" والتعلق بكرة القدم، مهمتهم البحث والكشف عن المواهب الكروية في كل دوريات العالم، والكتابة عنها قبل أن يعرفها أحد، ليصبحوا بعدها لاعبين في أكبر فرق العالم.

متابعة المواهب الكروية الصغيرة والاستمتاع باستمرارية البعض منهم، والتأثر والحزن بتوقف مسيرة البعض الآخر أو انحدارها، كانت مجرد هواية لدى المحامي الثلاثيني، عبدالحميد المحمودي، من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، "حاجة كدة بعتبرها زي هواية جمع الطوابع أو العملات المعدنية".

عبدالحميد: بدأت الفكرة بصفحة على قد إمكانياتي ومعايا اتنين وبدأت تكبر

هواية "عبدالحميد" دفعته لمتابعة معظم الأكاديميات الكروية حول العالم وصفحات المواهب الشابة في مواقع "تويتر" و"يوتيوب"، "درست كتير جدا وقرأت عن التجارب الناجحة للكشافين حول العالم وعملت قاعدة بيانات وجداول يدوية عشان أقدر أعمل حصر لتطور مستوى كل لاعب بتابعه"، لتأتي الخطوة التالية بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "Talent Scout".

"حاجة صغيرة على قد إمكانياتي البسيطة، صفحة على فيسبوك لمتابعة المواهب حول العالم، فكرهة صغيرة وبدأت تكبر"، هكذا وصف المحامي الشاب بداية الفكرة، والتي أطلقها بمشاركة صديقين فيسبوكيين في أبريل 2018، أحمد عرفة طالب بالثانوية العامة ومقيم في السعودية، طالب بكلية الهندسة، من محافظة القاهرة "سعيد طريقته في التقييم قريبة من طريقتي وبعتبره أخويا الصغير ولو في نجاح للبيدج دي هيبقي له الجانب الأكبر منه".

سعيد: بنشتغل بإمكانيات بسيطة وبحلم نبقى شركة تحليل أداء كبيرة

محمد سعيد بدأ حديثه بالتأكيد أن حب كرة القدم هو ما جمعهم "إحنا تقريبا مقابلناش بعض وكل معرفتنا عن طريق الفيسبوك"، وهو ما دفعهم للبحث خلف اللاعبين والمواهب الشابة في كل مكان في العالم من خلال فريق بدأ بثلاثة، ثم انضم لهما أحمد نجم، طالب بكلية الآداب من طنطا، وشريف القذافي طالب جامعي كذلك.

"مقسمين 30 دوري في العالم علينا إحنا الخمسة وبنتابع اللعيبة الصغيرة والمواهب في كل حتة حتى الدوريات الغريبة زي إستونيا وفنلندا وغيرهم" بتلك الكلمات وصف "سعيد" طريقة عمل الفريق، والتي يستخدمون فيها الطرق التقليدية بمشاهدة المباريات على "يوتيوب" ومتابعة اللاعبين وتحليل أدائهم وإحصائياتهم.

عبدالحميد: اتكلمنا على لعيبة راحت ريال مدريد وشالكة وغيرهم وهم لسه في دوريات درجة تانية

لاعبون عديدون تابعهم فريق كشافين Talent Scout قبل أن يعرفهم أحد وفي الدوريات المغمورة ثم انتقلوا لأندية كبرى، حسب "عبدالحميد"، مثل رودريجو جوس وإيدير ميليتاو لاعبا ريال مدريد الحالي "إتكلمنا عنهم وهم لسة في البرازيل ومفيش كلام عنهم، وكمان نيكولاس أوبوكو، كان بيلعب ف الأفريقي التونسي وراح أودينيزي الإيطالي، وبيرنارد تاكبيتي كان بيلعبفي الدرجة التانية الألمانية واتنقل شالكة".

لم يقتصر فريق Talent Scout بمتابعة وترشيح اللاعبين فقط، حيث امتد عملهم نحو المدربين نوعًا ما، فيقول عبدالحميد: "لاسارتي مدرب الأهلي الحالي اتكلمنا عنه قبل كدة وعملنا ملف فيه مجموعة مدربين كتير منهم مايكل لاودروب وباكو خيمينيز، الأهلي تعاقد بعد كدة منه مع لاسارتي".

"سعيد" يتمنى أن تتحول فكرتهم البسيطة يومًا ما إلى شركة تسويق خاصة بهم، أو شركة تحليل تعمل بشكل احترافي وبإمكانيات أكبر من المتاحة في الوقت الحالي "إحنا بنعمل شغلنا الحالي ده كله بطرق بسيطة، وبيتابعنا بعض وكلاء اللاعبين ومسؤولي أندية ويشوفوا شغلنا".