نقيب الفلاحين: الدولة استردت 8 آلاف فدان من التعديات في عام ونصف

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة المصرية نجحت في استرداد ثمانية آلاف فدان في الفترة ما بين يناير 2018 وحتى منتصف شهر يونيو الجاري، وهذا رقم كبير للغاية، وذلك من خلال رصد 140 ألف حالة تعد على أراضيها عن "طريق البناء أو تبوير الأرض أو تجريف الأراضي واستخدامها في أشياء غير مخصصة لها".

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي الدولة، وزيادة العقوبات، تراجعت أسعار الأراضي المجاورة للمباني، والإنذارات أصبحت صارمة والعقوبات فورية لأن الأراضي الزراعية لا تعوض بأي حال من الأحوال.

وتابع: " لو كان استمر الوضع كما في عام 2011 لوصل الأمر إلى الأسوأ بالتعدي على جميع الأراضي الزراعية الحالية"، مضيفًا أن الأرض الزراعية زادت أكثر من مليون ونصف فدان في فترة الثمانيات، ولكن فقدنا 450 ألف فدان منذ الثمانيات حتى 2017 جراء الاعتداء على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن الإجراءات الحاسمة المتخذة ضد هذه الاعتداءات، منعت أصحاب الأراضي أن يبيعوا الأراضي الطينية لأنها لا تعوض.