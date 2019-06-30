ضبطت النيابة الإدارية ببلقاس في محافظة الدقهلية، خلال معاينتها لمستشفى بلقاس المركزي، مضيفة بمطبخ المستشفى، تدخل في توك توك، ومعها "طشت أحمر كبير" المستشفى لتوزع الأغذية على العاملين.

جاء ذلك خلال فحص المستشار محمد الأدهم، وكيل أول النيابة المعاينة، المستشار محمد صلاح، مدير النيابة، في شكوى جمعية تنمية المجتمع بالسلسول، من ارتفاع حالات وفيات الغرق أثناء الصيف وتحويل كل الحالات إلى مستشفيات أخرى بالمنصورة ودمياط، بحجة عدم وجود عناية مركزة بالمستشفى، رغم توريد أجهزة من ثلاثة أشهر ولم يتم تركيبها، ووجود شبكة غازات منذ عامين لم تشغل، بالإضافة لتكدس المستشفى بالأطباء دون عمل حقيقي لهم.

وكشفت معاينة النيابة أن المضيفة تعمل لدى متعهد الأغذية، وضبطت النيابة مشرف التغذية بالمستشفى ويدعى "رضا ا. إ" ومعه دفتر تسليم وتسلم الأغذية وهو يستكمل البيانات والتوقيعات به، وجرى تحريز الدفتر منه، لإجراء التحقيق في الواقعة.

وقال مصدر مسؤول إن مديرية الصحة شكلت لجنة للتحقيق في المخالفات التي وردت للنيابة الإدارية.