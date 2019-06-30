منتج "الممر": "عملت الفيلم علشان أعرف الأجيال الجديدة تضحيات الجيش"

قال المنتج هشام عبدالخالق، منتج فيلم "الممر"، إن كثيرا من وسائل الإعلام تتجاهل دور المنتج؛ رغم أنه الممول الأساسي للفيلم.

وأضاف "عبدالخالق" خلال حواره في برنامج "هُنا العاصمة" وتقدمه الإعلامية لما جبريل والمذاع على "CBC"، أن المنتج يكون لديه خلفية كبيرة وأسلوب جيد وثقافة، مؤكدا إيمانه الشديد في وجود قصص وبطولات من الممكن تجسيدها في عمل يكون مشابها أو أقوى في رسالته من التي تقدمها السينما الأمريكية.

وتابع منتج فيلم "الممر" أن إنتاجه للفيلم بدأ في عام 2012، لإيمانه بالقضية "كنت حابب أذكر دور الشهداء والحكومة"، غير أنه وفي عام 2015 تحدث مع المخرج شريف عرفة، والذي أكد له ضخامه العمل وحاجته الماسة لأموال كثيرة، مشيرًا إلى أن لديه شبابًا في سن العشرين ليس لديهم خبرة بالحروب التي خاضتها مصر وكان الفيلم بمثابة إفادة لهم لمعرفة ما يبذله الجيش المصري من تضحيات.