قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الـ6 سنوات الماضية بعد نجاح ثورة 30 يونيو، كانت كلها عمل وجهاد بالنسبة للمصريين، وإن هناك الكثير من التغيرات حدثت في حياة الشعب المصري.

وأضاف جبر، خلال مدخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بالتليفزيون المصري، أن بعد نجاج 30 يونيو أصبح لدى الشباب بارقة أمل في المستقبل، كما أننا أيضا قطعنا شوط كبير في محاربة الإرهاب، خصوصًا أن سيناء قبل 25 يناير كانت تحفل بعدد كبير من الإرهابيين والأسلحة المهربة، إلا أنها أصبحت مقبرة للغزاة كما سبق وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع جبر بأن أهم مكاسب 30 يونيو استعادة الإنسان المصري لهويته، حيث إنه كان يصرخ من الخوف على وطنه من الضياع، خصوصًا أن الأرض بالنسبة للمصريين أهم شيء في الحياة، وهذا ما شهده العالم في الفترة ما بين النكسة 67، وحرب أكتوبر 73، حيث إننا لم ننم حتى قمنا باسترداد الأرض.