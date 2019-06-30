ألقى ضباط مركز شرطة سمالوط شرق بمديرية أمن المنيا، القبض على عاطلين بتهمة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بالإكراه.

وورد بلاغ من أحد الأشخاص سائق (16 عاما - مقيم بقرية المعصرة)، بأنه في أثناء عمله على مركبة "التوك توك" قيادته طلب منه مجهولان توصيلهما لقرية "البيهو"، وبالطريق الفرعي المؤدي للقرية طلبا منه التوقف، وألقوا كمية من مسحوق الشطة على وجهه وتعديا عليه بالضرب، واستوليا منه على التوك توك وفرا هاربين.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة عاطلَين (21 عاما، 29 عاما )، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" بأحد المناطق الزراعية بالقرية محل إقامتهما، واتخذت الإجراءات القانونية.