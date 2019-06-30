أوقفت السلطات الإيطالية قبطانة سفينة إغاثة تابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، بعدما رست عنوة في ميناء لامبيدوسا الإيطالي وعلى متنها 40 مهاجرا، جرى إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

وكانت السفينة التابعة لمنظمة Sea-Watch، التي تقودها القبطانة كارولا ريكيت (31 عاما)، دخلت الأسبوع الماضي المياه الإقليمية الإيطالية، رغم الحظر المفروض من قبل الحكومة، متجاهلة أمر سفينة عسكرية إيطالية.

وانتظرت يومين في محيط الميناء للحصول على السماح من السلطات المحلية بالرسو فيه، على خلفية تفاقم معاناة المهاجرين الموجودين على متن السفينة منذ 17 يوما.