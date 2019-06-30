يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأوغندي، اليوم الأحد 30 يونيو، على استاد القاهرة الدولي، الساعة 9 مساء.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

وتمكن منتخب الفراعنة في ضمان التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على كل من منتخب زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، وعلى الكونغو الديموقراطية بهدفين دون رد.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة الانتصارات بالفوز على منتخب أوغندا بعدما نجح في الفوز خلال آخر مباراتين، كما يسعى المنتخب للفوز بالبطولة بشكل عام، خاصة أنه يمتلك عدد من المميزات، منها على سبيل المثال أن الفريق يمتلك ميزة الأرض والجمهور، كما أن الفريق يمتلك محمد صلاح، وهو واحد من أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي.