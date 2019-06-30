حملات توعية بالتزامن مع "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" في الجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الدولة حريصة على الانتقال لواقع جديد من خلال تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين، وبجودة عالية وفقا للمعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات من حيث الجودة، وجاهزية القدرات والأطقم البشرية، لتحقيق نظام متكامل يحقق التغطية العلاجية المتكاملة.

وأضاف المحافظ أن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التي تصب في خدمة المواطن، ومن ضمن هذه المشروعات ملف الصحة، والذي يحظى اهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق نقلة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحصول على الرعاية الصحية والعلاج بشكل لائق.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالمحافظة.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الصحة بضرورة وضع خطة لاستقبال الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاجه بالمجان، والتي سوف تبدأ في محافظة الجيزة ضمن فعاليات الحملة القومية بالمرحلة الثالثة، والتأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء والتمريض داخل المستشفيات والوحدات الصحية بنواحي المحافظة، وخاصة القطاع الجنوبي بالمراكز والمدنٍ لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمة لهم.

ووجة مدير التأمين الصحي بالمتابعة الجادة لفروع التأمين الصحي بالجيزة، والتأكد من توفير العلاج اللازم للمرضى للنهوض بمنظومة التأمين الصحي، موكداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية الصحة لمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية، وتذليل أي عقبات قد توجه المرضى داخل المستشفيات.

وأضافت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة، أنه سيتم تنظيم حملات توعية خلال تنفيذ المبادرة لتوعية السيدات بأهمية الرضاعة الطبيعية وفضلها في الحماية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، كما تم توفير جهازين بمستشفيات أم المصريين و6 أكتوبر، وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لدراسة إمكانية تدعيم المحافظة بجهاز ثالث للعمل على تغطية كافة أنحاء المحافظة.