تأخر إقلاع 8 رحلات جوية في مطار القاهرة بسبب الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات جوية دولية عن مواعيدها المقررة في جداول التشغيل لأكثر من ساعة، في مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وكشفت مصادر ملاحية في المطار عن أنّ المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 308 و386 والمتجهتان إلى جدة، ورحلة رقم 314 والمتجهة إلى الرياض، ورحلة شبكة الخطوط الجوية الألمانية رقم 587 والمتجهة إلى ميونخ، وتأخر إقلاع رحلات الخطوط التونسية رقم 814 والمتجهة إلى تونس، ورحلة شركة طيران العربية للطيران رقم 9621 المتجهة إلى الشارقة، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 510 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" رقم 309 المتجهة إلى بيروت، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأكدت المصادر أنّ حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.