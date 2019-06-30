"أول رئيس"، توصيف يلازم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدة مواقف، آخرها ما وُصف بـ"الخطوة التاريخية" اليوم لزيارته كوريا الشمالية كأول رئيس أمريكي يفعل ذلك في منصبه ليوثق ما حدث باعتباره "يوم عظيم".

قبل عامين وتحديدًا في مايو 2017، كان دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يزور كنيسة القيامة والبلدة القديمة في القدس وهو في منصبه، وكانت برفقته زوجته ميلانيا ترامب.

وفي الزيارة نفسها، زار حائط المبكى في البلدة القديمة في القدس، ليصبح أول رئيس أمريكي يزور هذا الموقع المقدس لدى اليهود، الواقع أسفل باحة الأقصى، أثناء وجوده في السلطة، وارتدى قلنسوة يهودية تقليدية سوداء اللون، ولم يكن برفقته أي مسؤول من دولة الاحتلال، حسب وكالة "فرانس برس" الإخبارية.

ومن السياسية إلى الرياضة، كان دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة مصارعة "سومو"، وذلك على هامش زيارته لليابان في مايو الماضي، ومنح ترامب جائزته الخاصة في بطولة "السومو" الأولى في اليابان، للفائز بها، ويدعى أسانوياما، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وفي الوقت نفسه، شهدت الزيارة أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور الياباني ناروهيتو منذ تربعه على العرش في 30 أبريل الماضي.

يُذكر أنَّ دونالد ترامب هو الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية، وفاز على منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، وعُرف أنَّه من أكثر رؤساء الولايات المتحدة إثارة للجدل واتخاذه من موقع التغريديات القصيرة "تويتر" منبرًا لشن لتصريحاته وهجومه على السياسات المختلفة.