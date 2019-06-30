أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 18 سفينة، وتم تداول 322 شاحنة بضائع، و323 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 130 شاحنة و241 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 192 شاحنة بضائع و82 سيارة.

وأكد المركز، في بيان له، اليوم، أن ميناء سفاجا سيغادره اليوم ثلاث سفن وهي "القاهرة، الحرية 1، وبوسيدون إكسبريس"، بينما استقبل الميناء أمس 4 سفن وهي "أمانة، القاهرة، الحرية 2، والنوي إكسبريس"، كما يستقبل ميناء نويبع 3 سفن وهي "برنسيسة، آيلة، وبريدج" وتغادر السفينتان آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين آيلة وبريدج.