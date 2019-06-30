أعرب الفنان أكرم حسني، عن سعادته البالغة بنجاح الجزء الثاني من الحملة الإعلانية لـ"أبو شنب"، إذ حصدت أكثر من 7 ملايين مُشاهدة في أقل من 14 ساعة.

ودوّن حسني عبر حسابه على "فيس بوك": "أي عمل فني بيتعمل بيبقي وراه ناس كتير أوي، للأسف مبياخدوش حقهم لأنّهم ورا الكاميرا، لكن في الحقيقة كل واحد فيهم من أصغر واحد لأكبر واحد هو السبب الحقيقي في النجاح.. شكرًا".

وتابع حسني: "الإخراج العبقري محمد سامي وفريقه، وكلمات الأغنية العبد لله وشاركت في الكتابة سمر حسين، توزيع الفنان أحمد وحيد كينج، وهندسة صوت ومكساج العالمي هاني محروس"، متابعًا: "الشكر بجد لكل واحد من الجمهور العظيم اللي بسببه بنحاول دايمًا نقدم أفضل حاجة عندنا".