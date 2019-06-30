قال الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن ثورة 30 يونيو أسقطت طيور الظلام وأعادت مصر لأبنائها، وحققت إرادة الشعب المصري في اختيار دستوره وقيادته الرشيدة التي قادت سفينة الوطن بحكمة واقتدار للعبور بها إلى بر الأمان.

حاء ذلك خلال تهنئة رئيس جامعة المنصورة، في بيان، للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومسؤولي جامعة المنصورة والشعب مصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأكد عبد الباسط، أن ثورة 30 يونيو عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، مؤكداً أن ثورتنا سنظل دوماً نستلهم منها روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب.