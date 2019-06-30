النقيب محمد الحايس، أحد أبطال عملية الواحات

وجه النقيب محمد الحايس، أحد أبطال ومصابي حاددث الواحات الإرهابي، التحية للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف "الحايس" خلال مدخلة هاتفية مع قناة "TEN": "أنا فخور ببلادي وفخور بما حدث في ثورة 30 يونيو، ثورة الشعب المصري العظيم، وفخور أننا استطعنا القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، ووقفنا كلنا إيد واحدة ولدينا الكثير في مواجهة الإرهاب".

وتابع "الحايس" أنه مازال مصاب منذ حادث الوحات، متابعا: "يجب أن نضحي ونصبر قليلا حتى نصل لكل ما نريده، لأن مصر أم الدنيا".

اننا قد نشأنا على عقيدة مواجهة الموت، وكنا نخرج مامورايات فى مناطقة صعبة ولم نخاف او نخشي مواجهة اى عدو، اما بالنسبة للارهابين فهما يحاربون من اجل المادة والمصالح، ولهذا فانهم سيظلون ضعفاء، وأن عقيدة الجيش والشرطة المصرية "اننا مستعدين للموت من اجل ان تعيش مصر".